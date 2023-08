O presidente Lula (PT) indicou na terça-feira (29) a advogada Daniela Teixeira para a vaga do STJ (Superior Tribunal de Justiça) reservada à Ordem dos Advogados do Brasil.

A indicação foi vista como uma maneira de Lula "aliviar" as pressões que sofre pela indicação de uma mulher à vaga que será aberta no Supremo com a saída de Rosa Weber.

Segundo Josias de Souza, aliados analisam que, após a indicação de Daniela Teixeira, Lula se sentirá "mais livre" para escolher um homem para o STF.

Carolina Brígido relata que Teixeira tem um perfil progressista, o que a diferencia de Cristiano Zanin, recém-indicado por Lula ao STF e que tem surpreendido -e irritado setores da esquerda- pelos votos conservadores.

E José Roberto de Toledo especula sobre como Zanin votará em temas polêmicos como o marco temporal, que está em pauta agora no STF, e aborto.

