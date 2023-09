O ministro do STF Dias Toffoli decidiu nesta quarta-feira (6) anular todas as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht e considerou a prisão do presidente Lula (PT) no âmbito da Lava Jato "um dos maiores erros judiciários da história do país", reacendendo assim o debate sobre a operação, suas consequências e sobre quem ainda tem culpa no cartório.

Toffoli reconheceu pedido da defesa de Lula e declarou que as provas obtidas a partir do acordo de leniência da empreiteira são imprestáveis, por terem sido obtidas por meios "heterodoxos e ilegais". A Advocacia-Geral da União vai criar uma força-tarefa para investigar possíveis desvios durante a operação.

O colunista Leonardo Sakamoto lembrou o episódio em que Toffoli negou a Lula, então na cadeia, a possibilidade de ir ao enterro de um de seus irmãos e também citou a contestada aproximação do ministro com o bolsonarismo no governo anterior.

O jurista Wálter Maierovitch criticou Toffoli, afirmando que suas considerações extrapolaram o pedido julgado e mostraram sua falta de isenção para ser juiz.

Para Reinaldo Azevedo, a decisão de Toffoli foi importante, mas ainda há muito a ser investigado e muita gente a ser responsabilizada.

Já Tales Faria contou que a decisão reavivou versões petistas de que houve uma cooperação entre o ex-juiz e agora senador Sergio Moro (UB-PR) e a CIA, agência de espionagem dos EUA, para sabotar o Brasil com a Lava Jato.

Leonardo Sakamoto: Toffoli, que impediu Lula de ir a velório do irmão, diz que prisão foi erro

Wálter Maierovitch: Toffoli extrapola e mostra que não tem isenção para seguir no caso de Lula

Reinaldo Azevedo: Decisão sobre Odebrecht é um passo; falta muito; Moro na origem das provas

Tales Faria: Integrantes do PT veem indícios de cooperação entre Moro e CIA