Testemunhas, familiares e vizinhos de mortos na Operação Escudo afirmam que policiais militares executaram, torturaram, ameaçaram, forjaram provas e alteraram cenas de crime em ações na Baixada Santista em agosto e setembro. No início de setembro, a reportagem do UOL percorreu favelas do Guarujá, de Santos e de São Vicente para apurar as histórias, que não foram gravadas pelas câmeras da PM. A polícia contesta as versões, e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que as mortes decorridas da operação estão sendo investigadas.

À luz dos relatos, Josias de Souza registrou que o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) é 100% retrocesso na área de segurança pública. Para ele, ao dar aval à barbárie, Tarcísio "foi rendido pela lógica que transforma a prática da bandidagem em política de Estado".

E tanto Josias como Leonardo Sakamoto concordam em que essa política de massacre traz dividendos eleitorais. Sakamoto lembra que, "em São Paulo, chacina de pobre e negro gera votos nas eleições".

Josias de Souza: Na segurança pública, Tarcísio é governado pela barbárie policial

Leonardo Sakamoto: Em SP, relato de morte e tortura por PMs em favela gera voto para reeleição

Lucas Veiga: A violência policial é uma violência à saúde mental das pessoas negras