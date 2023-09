A terceira passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo banco do Corinthians terminou um dia após o empate em 1 a 1, em casa, com o Fortaleza no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Após ter sido contestado ao longo de várias rodadas de quatro competições, o treinador finalmente caiu, abrindo caminho para balanços e especulações.

Para Juca Kfouri, Luxa "caiu, mas não deveria nem ter subido". O comentarista agora vê Mano Menezes como a opção natural para o Corinthians.

Já Casagrande poupou Luxemburgo e colocou a responsabilidade pela má fase do time na diretoria corintiana, que demitiu o técnico agora, com o timing errado e "sem convicção, sem planejamento, sem planos, sem nada".

Perrone também avalia que a diretoria demorou muito e relata que a demissão agora surpreendeu funcionários do clube.

PVC afirma que Luxa não tem responsabilidade na fase ruim e que sua saída é um "escudo" da contestada diretoria.

E finalmente Renato Maurício Prado diminui as esperanças de quem achava que Tite, ex-Corinthians e ex-seleção brasileira, pudesse estar voltando ao Parque São Jorge, ao informar que o treinador já teria acertado com o Flamengo.

Juca Kfouri: Cai Luxemburgo, que não deveria ter subido. Quem será o salvador?

Casagrande: Duilio demite Luxemburgo sem convicção e nem planejamento; e agora, José?

Perrone: Corinthians: queda de Luxa surpreende funcionários, mas é vista como tardia

PVC: Corinthians demite Luxemburgo injustamente e usa queda como escudo

Renato Mauricio Prado: Tite avisa ao Corinthians que fechou com o Flamengo

Milton Neves: Timão demite Luxa e certamente tentará dar chapéu no Fla por Tite