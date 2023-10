Três médicos foram mortos a tiros em um quiosque na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro, e um quarto está internado. Uma das vítimas era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e cunhado do também deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), o que levou o ministro da Justiça, Flávio Dino, a colocar a Polícia Federal para participar da investigação do crime.

A colunista Juliana Dal Piva informa que a PF no Rio já está ajudando na apuração. Os policiais ressaltam que a Polícia Civil está à frente do caso e que os federais só assumirão se ficar comprovado que o crime tem relação com a atuação dos parlamentares -a polícia também trabalha com a hipótese de que o trio tenha sido morto por engano e com a de vingança.

Para Josias de Souza, a possibilidade de crime de fundo político mostra como a conjuntura brasileira está "envenenada" ´pela intolerância. Ele disse esperar que a investigação do caso seja bem feita e que haja punição rigorosa aos responsáveis dentro dos limites da lei.

