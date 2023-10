As investigações sobre as mortes dos três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, bairro carioca, continuaram nesta sexta (6), sob o impacto da notícia de que os corpos de quatro suspeitos do crime foram encontrados em dois carros na Zona Oeste do Rio.

Para Leonardo Sakamoto, independentemente do motivo do crime, ele demonstra que o Rio de Janeiro é uma cidade em que a violência virou parte da paisagem e onde "não se morre por acaso". Sakamoto também lamenta que o crime, ao atingir profissionais que estavam em um congresso médico na cidade, passa uma mensagem clara aos turistas: "Não vão ao Rio".

Já Josias de Souza afirmou que duas chacinas recentes, esta do Rio e outra em Jequié, na Bahia, "pulverizam" o pacote anticrime organizado, recentemente lançado pelo governo federal.

Leonardo Sakamoto: Morte 'por engano' não existe no Rio, onde violência virou cartão-postal

Leonardo Sakamoto: Morte de médicos passa mensagem a turistas: 'Não vá ao Rio'

Josias de Souza: Crime organizado pulveriza plano anticrime do governo