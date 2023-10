A guerra entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas teve seu terceiro dia nesta segunda-feira (9), e analistas temem uma possível escalada, num confronto que pode ser de longa duração e alto custo humanitário. Os ataques de lado a lado já deixaram mais de 1.500 mortos, segundo as autoridades.

Israel reuniu mais de 100 mil soldados de reserva perto da Faixa de Gaza e estabeleceu um cerco completo à região, com corte da eletricidade, combustíveis e alimentos. O movimento islâmico ameaça matar cerca de cem reféns.

Leonardo Sakamoto entrevistou uma das coordenadoras da organização que administra hospitais e serviços de emergência para feridos em Gaza e ela relatou uma crise humanitária iminente na região, com o atendimento médico próximo ao colapso. "O número de mortos e feridos, incluindo crianças, está escalando. E devemos ficar sem medicamentos, produtos hospitalares e sem poder realizar operações nos hospitais por conta do bloqueio imposto", disse Haneen Wishah.

Jamil Chade relata que o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, criticou o cerco a Gaza, denunciou o Hamas e apelou por negociações. Chade também registra que o mundo vive um recorde de afetados por conflitos -2 bilhões de pessoas-, o que comprova haver uma crise da diplomacia internacional.

Já Reinaldo Azevedo elogia o tom da nota do governo brasileiro sobre a guerra e afirma que, embora nada justifique os ataques terroristas do Hamas, ignorar o contexto em que eles ocorrem é só "picaretagem ou militância ideológica".

E a professora de relações internacionais Fernanda Magnotta alerta para a complexidade do conflito árabe-israelense e o cuidado que se deve ter ao emitir opinião sobre ele. "Em um mundo de paixões desenfreadas, as reflexões sobre o caso Israel-Hamas naufragam quando se perdem em simplificações ideológicas e na flexibilização moral 'ao gosto do freguês'", escreve.

Leonardo Sakamoto: Bloqueio a Gaza leva hospitais ao colapso e aumento de mortos, diz entidade

Jamil Chade: ONU critica cerco de Gaza por Israel, exige acesso a civis e denuncia Hamas

Jamil Chade: Mundo vive recorde de pessoas afetadas por conflitos e diplomacia fracassa

Jamil Chade: Europa e EUA alertam Irã a não entrar em guerra e prometem ajuda a Israel

Reinaldo Azevedo: Terrorismo, Lula, Bibi, um veterano colunista do NYT e os tontos dolosos

Fernanda Magnotta: Ataques terroristas do Hamas contra Israel são apenas a ponta do iceberg

Juca Kfouri: De Guardiola ao Hamas, a dificuldade em ver o óbvio