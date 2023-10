As milícias que dominam regiões da cidade do Rio de Janeiro deram mais uma mostra de poder na segunda-feira (23), ao incendiar pelo menos 35 ônibus em represália à morte de um miliciano -e colocaram o debate sobre segurança pública na cidade e no país de novo na berlinda.

Ocorrida na Zona Oeste, a queima de veículos foi a maior da história da capital, segundo o sindicato das empresas de ônibus. O miliciano morto foi identificado como Matheus da Silva Rezende, o Teteu ou Faustão. Ele é sobrinho de Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, que integra a maior milícia da cidade.

Carolina Brígido relata que o ministro da Justiça, Flávio Dino, defende a presença das Forças Armadas no Rio e já conversou com Lula sobre o tema. A ideia de Dino seria aproveitar os militares para ações planejadas, mas sem uma intervenção federal.

O colunista Reinaldo Azevedo analisa que os ataques podem sim ser considerados terroristas, elenca as medidas anticrime já tomadas pelo atual governo e alerta para o risco de que a extrema direita, ao criticar a violência, "surfe" nos descalabros de uma situação que ela mesma ajudou a produzir.

Já Josias de Souza critica o envio de forças federais à cena, no que elenca entre soluções "rápidas, simples e erradas" para um problema complexo, e vê o risco de o governador fluminense Cláudio Castro "arrastar" o presidente Lula para a crise da segurança pública no estado.

E Leonardo Sakamoto viu na ação miliciana um "recado" para o governo estadual, mostrando quem realmente manda e tornando a população refém. Segundo ele, seria possível "estrangular" a milícia financeiramente com inteligência, mas isso significaria "bater de frente com interesses de políticos e policiais que atuam em parceria com esses grupos criminosos que foram elogiados até por um ex-presidente da República".

