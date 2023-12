A agência de classificação de risco S&P Global elevou na terça-feira (19) o rating da dívida soberana do Brasil de BB- para BB, como uma consequência da histórica aprovação da reforma tributária de Lula no Congresso.

Na esteira das boas notícias, Reinaldo Azevedo convida jornalistas e comentaristas de economia a fazer um mea culpa em relação a suas previsões e afirma que "o Brasil ganhou e o catastrofismo perdeu". Azevedo avalia que o segredo do sucesso econômico do governo Lula até agora é a política —que, "quando exercitada com competência, funciona".

Josias de Souza concorda e dá o mérito a Fernando Haddad, observando que o ministro da Fazenda, apesar de ser o mais atacado (inclusive internamente), é o que está mostrando mais serviço na gestão Lula até agora.

E Josias também dá um alerta a Lula: mostra que, segundo pesquisas de opinião, o presidente ainda não está conseguindo "seduzir" a classe média que não votou nele, onde "o bolsonarismo ainda pulsa".

Reinaldo Azevedo: A S&P, os errados e o peso da política. Ou: Mais Trabuco, menos papo-furado

Josias de Souza: Ministro mais atacado, Haddad fecha ano como o mais produtivo

Josias de Souza: Pesquisas indicam que Lula não consegue seduzir classe média

Josias de Souza: Reforma tributária é um presente de Bolsonaro para a gestão Lula

Leonardo Sakamoto: Lula, Pacheco e Lira parecem unidos, mas a fatura já chegou