Messi não cansa de ser premiado. O craque argentino abocanhou mais uma: levou o The Best, prêmio da Fifa que elege o melhor jogador de futebol do mundo. Foi a oitava vez que Messi ganhou. Sim, a oitava! Para o Paulo Vinícius Coelho, Messi ganhou porque é o melhor do mundo e não tinha ninguém à sua altura. "Haaland esteve mais próximo, mas não jogou bem a final da Champions, não fez gols nas semifinais, perdeu pênalti nas quartas, não marcou na final da Copa da Inglaterra nem nas três últimas rodadas do Campeonato Inglês. Mbappé também não teve um ano de brilho. Messi é o melhor do século 21." Milton Neves observou bem: Messi ganhou com o significativo detalhe de que a premiação não pegou o período da Copa do Mundo disputada no final de 2022. "Sem cair nas tentações em que muitos craques caem, e desperdiçam chances imensas, ele segue trilhando um caminho absolutamente espetacular." O colunista Julio Gomes discorda da premiação, que classificou de "patética": "Cano jogou mais que Messi em 2023!" Ainda no futebol, outro craque, Neymar, longe da premiação, recebeu um diagnóstico sincero numa fala do técnico português Jorge Jesus, que treina o time saudita Al-Hilal: "Neymar vive a vida dele além do futebol da maneira dele, ao contrário do [Cristiano] Ronaldo. Ronaldo tem mais paixão pelo futebol, portanto, conhece a prioridade. Neymar tem mais paixão por outras coisas, coisas que a vida privada oferece para ele. Mas, como jogador é fabuloso, como homem, que estive um mês e meio com ele, me surpreendeu positivamente em tudo." A colunista Alicia Klein disse que não tem nada de polêmico na fala de Jesus. "A frase de Jesus só é polêmica para quem se recusa a ver Neymar como ele é."