Há consenso entre os colunistas do UOL de que Lula não deveria ter comparado a ação militar de Israel na Palestina ao Holocausto. "Lula soou adequado por escrito e aloprou no improviso", sintetiza Josias de Souza. Mas é preciso conter as reações extravagantes, como o pedido de impeachment feito por parlamentares bolsonaristas. "Uma piada", na avaliação do mesmo Josias.

O presidente deve reforçar que estava se referindo ao governo israelense e que não quis ofender os judeus, como já havia apontado Tales Faria em coluna publicada no domingo. Por isso, a exigência de desculpas por Israel parece exagerada. Reinaldo Azevedo, no programa Olha Aqui!, avalia a questão da seguinte forma: "Lula deveria se dirigir aos judeus do mundo inteiro deixando claro que sua associação foi imprópria, e não haveria demérito nenhum em fazer isso. Aos judeus, sim, a Netanyahu, como líder político de um governo que hoje pratica uma política homicida em Gaza, não".