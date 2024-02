10.ago.2022 - Bolsonaro e seu candidato a vice, o general Walter Braga Netto, na abertura do Encontro Nacional do Agro, em Brasília Reprodução/Youtube/Sistema CNA/Senar Bolsonaro promete silêncio; Braga Netto vai seguir o mesmo caminho? Rodrigo Barradas Jair Bolsonaro, que nunca teve no comedimento verbal sua característica mais marcante, pretende ficar de boca fechada durante o depoimento à Polícia Federal marcado para amanhã. O direito de permanecer em silêncio garante a suspeitos que não se autoincriminem. Em entrevistas, o ex-presidente diz que nunca tentou dar um golpe de Estado. "Tornou-se um inocente inusitado, do tipo que prefere calar a demonstrar sua inocência", avalia Josias de Souza. Para o colunista, esse silêncio fará muito mais barulho que o ato marcado para domingo na Paulista, em que o capitão talvez "libere a língua do cabresto". Leonardo Sakamoto indaga a respeito de outra possível mudez no dia de depoimentos: a de Braga Netto. Será que o general, tão corajoso quando estava no poder, vai repetir à PF o "cagão" e "traidor da pátria" com que se referiu aos seus colegas de farda? Josias de Souza : Silêncio na PF grita mais alto que barulho de Bolsonaro na Paulista

: Silêncio na PF grita mais alto que barulho de Bolsonaro na Paulista Leonardo Sakamoto: Corajoso no zap, Braga Netto repetirá à PF que xingou general de 'cagão'?