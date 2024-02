Colunistas do UOL viram no pedido de Bolsonaro para passar uma borracha no passado apenas uma tentativa de salvar a própria pele. Foram por essa linha Leonardo Sakamoto, aqui, Casagrande, aqui, e Wálter Maierovitch, aqui.

Mas o passado insiste em transformar o Bolsonaro deste domingo num personagem irreconhecível. Sobre essa impressão, a melhor avaliação que li foi dita por um ministro do STF a Josias de Souza: "Se o pacificador da avenida Paulista fosse real, ele talvez estivesse reeleito".