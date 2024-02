25.fev.2024 - Imagens aéreas mostram público em ato pró-Bolsonaro na avenida Paulista Reprodução Entre Nuvens/ Daniel Frias Quase 90% de manifestantes da Paulista vive em realidade paralela Rodrigo Barradas Circula na imprensa, nas redes e nos bares um debate sobre quem é o manifestante que foi à Paulista. Uma espécie de visão otimista supõe que muitas pessoas vestiram amarelo e foram à rua para demonstrar certa inconformidade com o governo Lula, não aderindo necessariamente ao figurino ideológico da extrema-direita. Em dois textos, aqui e aqui, Leonardo Sakamoto coloca em xeque essa tese. Pesquisa da USP mostra que 94% dos que lá estavam acham que vivemos sob uma ditadura neste momento. E 88% acreditam que foi Bolsonaro quem venceu a eleição. "Isso significa que quase nove em cada dez manifestantes vivem uma realidade paralela", diz o colunista. Supondo que esse número se refilta na fatia do bolsonarismo-raiz da população (entre 15% e 20%), o número é espantoso. "O suficiente para, se não tomarmos cuidado, representar uma ferida aberta que pode crescer e infeccionar a democracia", conclui. Leonardo Sakamoto : Quase 90% de ato pró-Bolsonaro vive realidade paralela em que Lula perdeu

