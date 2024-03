Nossos magistrados, como sabemos, falam. Pela imprensa, pelas salas de conferências, pelos cotovelos. O ministro Gilmar Mendes ocupa lugar de destaque entre os ministros loquazes do STF. Sobre o ato de Bolsonaro no domingo, lascou que parecia uma confissão.

O jurista Wálter Maierovitch não gostou e deixou isso bem claro no UOL News: "Infelizmente estamos assistindo a isso: ministros antecipando juízos fora dos autos. Isso não pode em um Estado Democrático de Direito. Wálter Maierovitch: Fala de Gilmar sobre Bolsonaro é motivo para impeachment