De modo geral, os colunistas do UOL elogiaram o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, que chamou sete jogadores que atuam no Brasil na sua primeira convocação no posto. Juca Kfouri destacou a coragem do técnico; Milton Neves, sua personalidade. Casagrande, que gostou dos nomes, também mencionou as respostas "sinceras e diretas" na entrevista coletiva.

PVC achou que o ex-São Paulo convocou bem. Afinal, "o problema do Brasil não é falta de jogador", ponderou. Julio Gomes viu os nomes de modo um pouco diferente: "É o que tem, é o que dá", escreveu. "A qualidade está ali, mas há pouca experiência".