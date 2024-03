Caroline de Toni (PSL-SC) ficou com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça Ricardo Stuckert Filho/Flickr/Senador Humberto Costa Com PL em comissões, governo depende mais de Lira Rodrigo Barradas O PL colocou opositores estridentes, como Caroline de Toni e Nikolas Ferreira, na presidência de comissões muito importantes da Câmara. Na avaliação de Tales Faria, isso força o Planalto a depender ainda mais de Arthur Lira para governar. Em teoria, um acordo que engraxa essa engrenagem teria sido selado entre Lula e o presidente da Câmara no fim de fevereiro, o que proporcionaria certo alívio. Até quando, difícil prever. Tales Faria: Governo depende mais de Arthur Lira para frear oposição nas comissões