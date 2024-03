Cristina Fibe, sobre o 8 de março: "Não quero flores: quero aborto legal, menos feminicídio e Robinho na cadeia". Alicia Klein, idem: "Uma das coisas mais cansativas sobre o Dia da Mulher é, bem, ser mulher. Ser mulher cansa muito". Milly Lacombe, sobre o 9 de março: "As rosas murcham, as homenagens são esquecidas, mas o corre continua: as roupas não se lavam sozinhas, os filhos não se educam sozinhos e nem vão à escola por conta própria. O supermercado não atua por caridade, nossos corpos ainda lutam para serem livres".

Não tenho o que acrescentar a esses manifestos fortes de colunistas do UOL. Apenas recomendo a leitura. Pode até ser amanhã, sábado, 9 de março. Talvez seja um começo.