No país dividido pela polarização política, o lema da "pacificação" no discurso e na campanha publicitária do primeiro ano do governo Lula parece ficado para trás, aponta o colunista Josias de Souza. A fala do presidente na entrevista de segunda-feira ao SBT, diz Josias, o faz soar como um cultor da divisão política: "A polarização é boa se a gente souber trabalhar os neutros para que a gente possa criar maioria e governar o Brasil." Na interpretação do colunista, Lula trabalha apenas para convertidos da esquerda e neutro do centro, tendo desistido de governar para a direita. Leia a coluna de Josias de Souza: Lula confunde tucano com porco-espinho Ser associado a um lado da polarização política é uma das três etapas listadas por José Roberto de Toledo no processo atual dos candidatos a prefeito. Toledo comenta a situação do prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que "anda num fio de navalha: tem que ser reconhecido como prefeito, mas não pode ficar marcado como o candidato do bolsonarismo".

