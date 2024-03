Para o fim de semana: vale ouvir o mais recente edição do podcast UOL Prime, em que o repórter Luís Adorno conta a José Roberto de Toledo os bastidores do documentário "Cidade Dominada". O documentário conta a história do ataque a Araçatuba, em 2021, em que 39 bandidos pesadamente armados tiveram os planos frustrados pela ação de um único atirador, um policial aposentado. No podcast, Adorno detalha como foi a apuração. Mais detalhes na coluna de Toledo. José Roberto de Toledo: A história do atirador que parou 39 bandidos