olhar-apurado

Desde que Lula assumiu seu terceiro mandato como presidente, nunca foi tão baixo o percentual dos brasileiros que consideram seu governo ótimo ou bom, e nunca foi tão alto o percentual daqueles que consideram o governo ruim ou péssimo. A pesquisa Datafolha que saiu nesta quinta-feira mostra empate técnico nesses quesitos: 35% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom, enquanto 33% o consideram ruim ou péssimo (com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos). Nas quatro pesquisas anteriores do Datafolha, feitas em março, junho, setembro e dezembro de 2023, o índice positivo oscilava entre 38% e 37%, enquanto o negativo variava de 27% a 31%. O jornalista Ricardo Kostcho comentou no UOL News a queda de popularidade do presidente: "Lula está oscilando para baixo em faixas onde ele era mais forte: entre mulheres e negros. Porque entre evangélicos ele sempre teve uma avaliação pior, mas agora piorou mais ainda pelas declarações que ele deu sobre Israel. Ele jogou os evangélicos, o que faltava, no colo do Bolsonaro." Kotscho completa: "Houve um momento de muito entusiasmo e esperança ano passado com a vitória do Lula e os primeiros meses do governo, volta de políticas sociais, mas isso foi aos poucos se esvaziando, o povo já está acostumado com os problemas sociais. Falta uma coisa nova nesse governo, não há nada que marque o governo Lula 3. O que tem de bom é o que já tinha antes e tá faltando alguma coisa nova que possa reverter esses números. Se continuar sem fazer nada, vai piorar." Leonardo Sakamoto vê relação da piora na avaliação do governo com a alta nos preços de alimentos. "Não é coincidência. Praticamente no mesmo período, a alta acumulada do arroz foi e 30,72% e a do feijão preto, 20,11%, dados do IPCA, a inflação oficial do país."