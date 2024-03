A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro insistiu hoje em fazer o STF crer que a estadia do capitão na embaixada húngara se deveu apenas a contatos políticos. Nada a ver com uma rota de fuga contra a prisão.

Não serviu para convencer colunistas do UOL. "Bolsonaro volta a subverter a lógica ao tentar explicar o inexplicável", diz Wálter Maierovitch. Para Josias de Souza, os advogados se esforçam "para demonstrar como é injusto que uma nação inteira se submeta ao óbvio sem que Bolsonaro possa reagir."

Se vai convencer a Justiça, não se sabe. Mas Leonardo Sakamoto é descrente: "era melhor chamar Xandão de bobo". E Josias, novamente: "A questão é saber se Alexandre de Moraes vai endossar essa linha que ignora o óbvio ou vai enxergar as explicações sobre a hospedagem na embaixada como um cutucão da defesa com o pé para ver se ele morde. As opções de mordida vão da tornozeleira eletrônica à prisão preventiva".