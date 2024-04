Clayton e Robinho Arquivo pessoal 'Foi orgia': amigo de Robinho fala sobre a noite do crime Rodrigo Barradas Clayton Florêncio dos Santos, um dos amigos que estavam com Robinho na noite do crime que levou o jogador à prisão, falou ao UOL. "Participamos de uma orgia. Com a consciência de todo mundo", disse, contrariando a decisão da Justiça italiana e os próprios áudios também revelados aqui. Não convenceu Milly Lacombe: "Quantas provas são necessárias para que chamemos estupro de estupro? Não basta a condenação em três instâncias? Não bastam os áudios revelados na reportagem do UOL? O que mais é preciso acontecer para quem chamem estupro pelo nome?", diz a colunista. Nem Alicia Klein: Amigo de Robinho mostra burrice e misoginia ao falar da noite do crime". Terá convencido alguém? Milly Lacombe : Orgia sem consentimento se chama estupro

: Orgia sem consentimento se chama estupro Alicia Klein: Amigo de Robinho mostra burrice e misoginia ao falar da noite do crime