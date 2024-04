Em mais um dia de contenda entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, o bilionário sul-africano, sem apresentar provas, afirmou que o ministro do STF é um "ditador brutal" que influenciou a eleição de Lula para presidente do Brasil em 2022. Por seu lado, Moraes negou um pedido do X Brasil, empresa de Musk no país, para que seja a matriz americana a responder à Justiça brasileira, afirmando que ele beirava a "má-fé".

Baseado nos fatos, o colunista Leonardo Sakamoto desmentiu o herdeiro sul-africano sobre a suposta ajuda a Lula, lembrando que Moraes foi voto vencido na decisão que livrou o petista da cadeia. Tivesse a posição de Moraes prevalecido, Lula nem mesmo teria disputado a eleição, argumenta Sakamoto.

Sakamoto também especula se os ataques de Musk a Moraes -em resposta a decisões judiciais que incluem o bloqueio de contas na rede social X, antigo Twitter- poderiam ser um pretexto para o empresário encerrar a parte operacional da empresa no Brasil, numa decisão de lógica econômica.

Josias de Souza argumenta que, se já tivessem sido levantados os sigilos dos processos sob a batuta de Moraes, trazendo à luz os motivos pelos quais os golpistas de 8 de Janeiro estão sem acesso a seus perfis na rede de Musk, a grita do sul-africano contra a decisão perderia motivo.

Já o escritor Jeferson Tenório coloca os movimentos de Musk dentro do quadro da atuação da extrema direita internacional e explica como apoiar esse movimento pode ser lucrativo.

Finalmente, Jamil Chade relata como o bilionário tentou silenciar detratores e censurar o uso de dados de sua rede social nos EUA.

