Preço do arroz com feijão pode explicar queda na popularidade do governo Getty Images É o prato, querido; preço dos alimentos janta popularidade de Lula Rodrigo Barradas Procuram-se culpados pela baixa na popularidade do governo Lula. Declarações desastradas do presidente? O apetite para intervir em decisões de estatais? O Planalto mesmo parece ter concluído, como costuma acontecer, que o problema é de comunicação. José Roberto de Toledo fica com a mais clássica das interpretaçãoes: o problema está no bolso do brasileiro, que sofre com a inflação dos alimentos. Parafraseando James Carville, intitula assim sua coluna: "É o prato, querido". Vale a leitura. José Roberto de Toledo: É o prato, querido; preço dos alimentos janta popularidade de Lula Sakamoto: Voto bolsonarista por acusado de matar Marielle será lembrado na eleição A Câmara decidiu manter a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão. Placar meio apertado, de 277 a 129. Eram necessários 257 votos. A bancada bolsonarista se posicionou em bloco pela soltura do suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco. Para Leonardo Sakamoto, os recados que Eduardo Bolsonaro e cia. passam à sociedade são os seguintes: "1) mandatos parlamentares servem sim para cometer e acobertar crimes, e o eleitor que se exploda; 2) mexeu com miliciano, mexeu comigo; 3) quem mandou Marielle ser negra, de origem pobre e LGBTQI+?". O colunista pergunta se o eleitor verá, nos deputados que este ano concorrerão a prefeito, pessoas que votaram pela soltura de um sujeito apontado como mandante de um crime bárbaro. Veremos. Leonardo Sakamoto: Voto bolsonarista por acusado de matar Marielle será lembrado na eleição