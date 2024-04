Javier Milei e Elon Musk se encontraram hoje nos EUA. Sabia-se do interesse argentino na Tesla e na Starlink, mas o costeletudo presidente também aproveitou para meter a colher nos problemas do bilionário com o Brasil. A nota da presidência fala de uma diplomática e equilibrada "colaboração no conflito". Já o post que celebra o encontro vem com o já tradicional e elegante "Viva la libertad, carajo!".

Para Josias de Souza, a união Musk-Milei é uma marola que só reforça a aliança internacional da direita jurássica. "Na prática, o lero-lero de Milei é tão inócuo quanto a bazófia de Musk de descumprir ordens emanadas do Supremo", diz.

Leonardo Sakamoto oferece uma hipótese para a atitude do nosso vizinho: "Milei abraça Musk e tática bolsonarista para encobrir seu governo ruim".