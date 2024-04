Acesso à internet no Brasil é amplo, mas desigual Spencer Platt/Getty Images via AFP Acesso 'universal' à internet no Brasil é enganador e desigual Rodrigo Barradas O Comitê Gestor da Internet divulgou hoje uma pesquisa grande sobre a conexão à rede dos brasileiros. O número grande sugere amplo acesso: 84% da população navega. O diabo, como sempre, está no detalhe: 57% têm conectividade pouco significativa, e só 22% têm uma conexão com poucas limitações. O quadro vem melhorando, mas ainda mostra muitas desigualdades. José Roberto de Toledo analisa detalhadamente esses números (recomendo muito a leitura da coluna) e conclui: "Se o mercado e os planos comerciais não dão conta de universalizar o acesso de qualidade ao que a internet tem de melhor, é o caso de investir em pontos de acesso públicos, como bibliotecas e escolas". José Roberto de Toledo: Acesso 'universal' à internet no Brasil é enganador e desigual