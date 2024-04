Feijão preto e arroz Jonne Roriz/Estadão Conteúdo/AE Bons números do Pnad são ofuscados pelo arroz e o feijão Rodrigo Barradas A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada hoje pelo IBGE, mostrou dados positivos sobre a economia brasileira, como o da renda familiar per capita, que bateu o recorde da série histórica. Contudo, o clima no Brasil não reflete esses números. Leonardo Sakamoto responsabiliza a inflação dos alimentos pelo desânimo. "Como venho repisando aqui desde o começo do ano, o motivo é o arroz e o feijão, ou seja, o preço dos alimentos que continua nas alturas desde o último governo", diz. Josias de Souza atenta para obstáculos gerados na política que ameaçam as contas do governo no futuro: o reajuste quinquenal pautado no Senado para o Judicário (custo de R$ 42 bilhões), a possível derrubada dos vetos de Lula às emendas parlamentares (R$ 5,6 bilhões), prorrogação do Perse (uns R$ 20 bilhões) e outros. O colunista avalia que Lula deixou essas ameaças correrem soltas e só agora parece ter acordado. Mas pode ser tarde demais. Leonardo Sakamoto : Renda sobe, desemprego cai, mas desgosto está no preço do arroz e do feijão

