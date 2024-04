Edifício da Petrobras no centro do Rio de Janeiro, em foto de divulgação André Motta de Souza/Banco de Imagens Petrobras Crise na Petrobras, nascida do nada, volta ao ponto de partida Rodrigo Barradas O governo aprovou hoje a distribuição de 50% (R$ 22 bilhões) dos dividendos extraordinários da Petrobras para os acionistas. Outra rodada, de igual valor, vai acontecer no segundo semestre. Em março, Lula havia vetado proposta semelhante, o que contribuiu para escarcéu no mercado, fritura de Jean Paul Prates e perda significativa de valor da empresa. Com a volta, a União, contando moedas para atender a necessidades fiscais, abiscoita R$ 6 bilhões agora e a mesma quantia mais para a frente. Josias de Souza narra assim o bastidor do rodopio: "Prevalecendo sobre os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), que inoculavam veneno nos ouvidos do presidente, Fernando Haddad (Fazenda) injetou racionalidade num debate vazio". Josias de Souza: Crise na Petrobras, nascida do nada, volta ao ponto de partida