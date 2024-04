O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa RODRIGO ANTUNES/REUTERS Jeferson Tenório: 'Presidente português tem razão: pedir desculpas é a parte mais fácil' Rodrigo Barradas Nesta quarta (24), o presidente Marcelo Rebelo de Souza reconheceu culpa de Portugal pela escravidão no Brasil e crimes contra indígenas e falou em necessidade de reparação, provocando a ira da extrema direita de seu país. O escritor Jeferson Tenório, de "O Avesso da Pele", vê um passo importante na declaração. "Ainda que o presidente não tenha apontado ações concretas de como será feita essa reparação, temos agora a possibilidade de discutir de maneira mais aberta e honesta sobre o mal que aflige a população negra no Brasil e no mundo", diz. Recomendo a leitura da coluna na íntegra. Jeferson Tenório: Sim, o presidente português tem razão: pedir desculpas é a parte mais fácil