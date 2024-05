Nísia Trindade é dos poucos quadros técnicos do primeiro escalão do governo. Mesmo assim -ou talvez justamente por isso-, andou levando chumbo de setores do governo, do Congresso, da imprensa e até de Lula. Escrutinando as emendas liberadas recentemente para parlamentares, José Roberto de Toledo chega à razão da pressão sobre a ministra da Saúde. "As causas do tiroteio tinham pouco a ver com saúde pública. O motivo era o mesmo de sempre, dinheiro", diz o colunista. R$ 7,6 bilhões da pasta foram empengados para senadores e deputados nas últimas duas semanas. E é surpreendente -ou não surpreende ninguém- a lista dos partidos que se beneficiaram mais. Vale muito ler a coluna. José Roberto de Toledo: Ministra da Saúde virou alvo por causa de emendas represadas