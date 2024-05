Uma série de propostas com alta chance de aprovação no Congresso afrouxa a proteção ambiental de que o Brasil dispõe. Ambientalistas apelidaram o conjunto de projetos de "Pacote da Destruição". "O Congresso está fazendo tudo para agravar a emergência climática. É o pior Congresso que a gente podia ter em um momento como esse na história. Eles estão fazendo essas cenas [se solidarizar e doar ao RS], mas o que eles estão fazendo, de fato, foi, nesse período todo, piorar a situação climática com as leis que eles criaram e vão piorar ainda mais", diz Tales Faria, no Análise da Notícia. José Roberto de Toledo entrega a autoria da maior parte desse pesadelo: o PL, de Bolsonaro, e o PP, de Arthur Lira. "Metade dos projetos de lei do 'Pacote da Destruição' tem um autor ou relator do PL. Isso não é um acaso, é um projeto. Esses caras querem, de fato, ladrilhar a Amazônia. E não querem fazer isso sozinhos, porque, em segundo lugar, está o PP, de Arthur Lira. Tem sete projetos em que tem um autor ou relator do PP." Tales Faria : Congresso vota 25 projetos e 3 emendas que ameaçam meio ambiente

