Tenho escrito neste espaço, destacando a opinião de diversos colunistas do UOL, que, embora este seja o momento de fazer todos os esforços para mitigar a situação trágica no RS, é também a hora em que precisamos apontar responsáveis nos governos (federal, estaduais e municipais, do presente e do passado) pela falta de preparo para a nova situação do clima, discutir a pauta ambiental e combater a desinformação. Se não for sob o impacto da calamidade, esses assuntos logo desaparecem do radar, como já aconteceu inúmeras vezes.

Hoje, destaco ótima coluna de Felipe Salto que argumenta o contrário. O economista acredita que esse não é o momento de politizar a questão (e, de forma transparente, se diz amigo do governador Eduardo Leite). É um ponto de vista respeitável. Ainda mais quando vem acompanhado de uma análise do que pode ser feito na prática, com sugestões de caminhos para que o dinheiro de que o estado necessita chegue ao destino de forma eficiente e que não crie outros problemas no futuro. No centro dessa discussão está, claro, a delicada situação fiscal do Rio Grande do Sul. Recomendo demais a leitura.