Continua em voga a ideia de que a hora é de salvar vidas no Rio Grande do Sul e não de achar responsáveis municipais, estaduais e federais pela gravidade da tragédia. De Josias de Souza, exemplar: "Formou-se em torno do Rio Grande do Sul um cinturão nacional de bons sentimentos. Mas o apagão de dados climáticos e as falhas na prevenção de desastres mostram que ainda falta aos gaúchos um gênero de primeira necessidade: a responsabilização dos culpados. As vítimas do dilúvio clamam pela solidariedade de um bom inquérito". Josias de Souza: Falta ao Rio Grande do Sul a solidariedade de um inquérito