Em ato de reciprocidade, o Brasil mandou a embaixadora da Nicarágua voltar para casa. No dia anterior, o governo Daniel Ortega havia expulsado o chefe da diplomacia brasileira no país. Jamil Chade apurou que, com a medida, o ditador busca afastar o Brasil de eventual posição mediadora na tensa relação de Manágua com a comunidade internacional.

Ali no título da newsletter, usei uma expressão que remonta a uma antiga campanha publicitária de vodka, tão antiga que era exibida sem constrangimentos na TV aberta. Para quem for jovem demais para entender, sugiro o enunciado mais atual (e infinitamente melhor) da coluna de Josias de Souza: "Ortega sinaliza para Lula como será Maduro depois de podre". E a leitura completa do texto.