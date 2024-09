A Folha mostrou hoje que os gastos dos brasileiros via Pix com apostas em 2024 deve chegar a R$ 216 bilhões. A isso, soma-se a informação do Banco Central de que beneficiários do Bolsa Família já injetaram R$ 5 bilhões nos jogos. O vício em jogos toma o rumo de tornar-se uma calamidade no Brasil. Agora, que o fato já está consumado, autoridades falam em regulamentação e impactos na saúde pública. Josias de Souza constata: "Não se chega a semelhante absurdo por acaso. Azeitado pelo lobby, o Congresso deu ao vício, no ano passado, o apelido de "jogo responsável". Junto com esse tipo de responsabilidade vem, como se sabe, a criminalidade — milícia, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro... Lula sancionou a novidade antes de regulamentá-la". Por falar em drogas, Leonardo Sakamoto faz uma comparação interessante: "O uso abusivo de jogo e de drogas deveria ser encarado com uma questão de saúde pública, mas o primeiro é visto como oportunidade pelos parlamentares, e o outro, como crime". Josias de Souza : Jogatina reativa velho vício: lamentação depois do fato

: Jogatina reativa velho vício: lamentação depois do fato Leonardo Sakamoto: Piores que crack, bets espremem brasileiro e largam bagaço para Estado cuidar