Não houve pugilato, agressão com mobiliário ou coisa pior. No debate UOL/Folha com os candidatos a prefeito de São Paulo, até vislumbraram-se propostas por entre a espessa fumaça de acusações verbais, defesas idem, concurso de religiosidade e alguma misoginia.

