De Josias de Souza: "Guilherme Boulos encontra no novo Datafolha duas notícias. A notícia má é que não há notícia boa para o candidato do PSOL. A notícia péssima é que a pesquisa apresenta Boulos como candidato favorito a fazer de Ricardo Nunes prefeito reeleito de São Paulo no dia 27 de outubro".

O colunista se refere ao alto índice de rejeição do candidato do PSOL: 58%. Nas intenções de voto, ele marca 33%, contra 55% do emedebista. Na avaliação de José Roberto de Toledo, só um "fato excepcional" pode levar o deputado a vencer. Tales Faria vai na mesma linha.

Raquel Landim conta que assessores de Boulos já esperavam números semelhantes. Avaliam que "há um percentual de indecisos e que podem virar votos de Nunes, que não estão tão convictos assim", segundo apuração da jornalista, que também revela que o clima na campanha de Nunes está longe do "já ganhou".