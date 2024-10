Sempre que se fala em tributar lucros e dividendos dos ricos, aparece o argumento de que a medida seria, no mínimo, inócua e, no máximo, desastrosa, pois provocaria a transferência dos recursos para o exterior. O assunto voltou à mesa recentemente, quando o governo anunciou que quer instituir uma taxa voltada para as pessoas com renda acima de R$ 1 milhão anual. José Paulo Kupfer explica por que o argumento não se sustenta. Nota ainda que a medida apenas colocaria o Brasil em sintonia com o que se pratica no mundo, que ela não é de direita nem de esquerda e que o governo poderia ser mais hábil ao fazer anúncios do tipo. O colunista ainda detalha qual seria o impacto das ideias aventadas pelo Executivo na arrecadação. José Paulo Kupfer: Dizer que taxar lucros de milionário vai dar em fuga de capitais é conversa PUBLICIDADE