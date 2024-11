Jair Bolsonaro, Braga Netto, Augusto Heleno, Anderson Torres, Valdemar Costa Neto e mais 32 pessoas foram indiciadas pela PF no inquérito que investigou a trama golpista que culminou no 8 de Janeiro. É o terceiro indiciamento do capitão, que também responde pelo caso das joias sauditas e da falsificação do cartão de vacina. Esse, aliás, foi o caso que abriu o leque de investigações, com a prisão de Mauro Cid -que, hoje, depôs novamente para Moraes, implicou Braga Netto mais fortemente na conspiração e conseguiu manter os benefícios de sua delação.

Foi um dia de muitas notícias, que provocaram muitas análises no UOL e na Folha. Leia abaixo o que pensam nossos colunistas.