O governo anunciou os detalhes do ajuste fiscal, e o mercado, como previsto, não gostou. Considerou os cortes insuficientes e reclamou da inclusão da isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000. O dólar foi pras cucuias, a Bolsa caiu um bocado. Josias de Souza viu outro problema no pacote: "Salvaram-se da tesoura a oligarquia política e a plutocracia empresarial". Ou seja, nada de mexer nas emendas parlamentares e nas isenções e incentivos de que se beneficiam setores com lobby bem montado. José Paulo Kupfer entende que a Faria Lima (já predisposta contra qualquer medida saída do governo petista) preferia cortes mais rigorosos e menos vulneráveis à desidratação pelos parlamentares. "Mercado queria sangue, mas Lula, olho na política, entregou ajuste gradual" é o título da sua coluna, que vê algum mérito em o pacote ter exposto, no seu ponto de vista, "o conflito distributivo que dorme no limbo das propostas radicais de cortes e de imposição de tetos de gastos". Josias de Souza : Há um déficit de oligarquia e de plutocracia no embrulho fiscal

