Quarta-feira, 02/07/2025 Reunião entre os Ministros de Relações Exteriores dos países do Mercosul em julho de 2024 Amanda Cotrim/UOL Mercosul fecha acordo de livre comércio com bloco de 4 países europeus O Mercosul fechou um tratado de livre comércio com a Efta (Associação Europeia de Livre Comércio) , bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O acordo deve ser anunciado em Buenos Aires hoje, no primeiro dia do encontro de cúpula do Mercosul, com a presença do vice-presidente da Suíça, Guy Parmelin, responsável pelas negociações comerciais da Efta. A assinatura final ainda depende da aprovação do texto pelos parlamentos dos países europeus. Mas, ao contrário do que acontece com o acordo entre Mercosul e União Europeia, não há oposição ao tratado entre os integrantes da Efta. Segundo técnicos do governo brasileiro ouvidos pelo jornal Folha de S. Paulo, a parceria abre um mercado de US$ 4 trilhões. O Mercosul também deve confirmar a decisão de incluir mais 50 produtos na lista de exceções à TEC (Tarifa Externa Comum). A medida é um pedido da Argentina, que busca uma aproximação com os EUA, e permite que cada país decida individualmente a tarifa de importações desses produtos para seu mercado. Publicidade Palestinos levam maca do lado de fora do hospital al-Shifa, na cidade de Gaza Mahmoud Issa - 19.jun.2025/Reuters Trump diz ter aprovação de Israel para acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza Donald Trump afirmou ontem à noite que obteve de Israel a aceitação de um acordo de paz na Faixa de Gaza. "Israel concordou com as condições necessárias para finalizar o cessar-fogo de 60 dias, período durante o qual trabalharemos com todas as partes para acabar com a guerra." O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, publicou na rede social X que há apoio majoritário no governo "a um acordo para a libertação dos reféns" e que essa oportunidade "não pode ser desperdiçada". Taher al-Nunu, um porta-voz do Hamas, disse à BBC que o grupo palestino está "preparado para aceitar qualquer proposta, se os requisitos para o fim da guerra forem claramente atendidos ou se levarem ao seu término completo". Na postagem, Trump diz que, se o Hamas não aceitar a proposta, as "coisas vão piorar". Os EUA são o principal aliado internacional, financiador e fornecedor de armas para Israel.O cessar-fogo anterior foi rompido unilateralmente em março por Israel, que já matou cerca de 6 mil palestinos desde então, segundo números do Ministério da Saúde do território. Site da Presidência do Irã/Wana (West Asia News Agency)/Divulgação Irã suspende cooperação com agência atômica O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, assinou hoje uma lei, aprovada pelo Congresso na semana passada, que "suspende" a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, segundo a TV estatal. Isso não significa que o país tenha deixado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, mas, a partir de agora, visitas de técnicos da agência precisam ser aprovadas pelo Conselho de Segurança Nacional. O Irã também proibiu a entrada do diretor-geral da AIEA, Ricardo Grossi, a quem acusa de ter trabalhado com Israel para justificar os ataques ao programa nuclear iraniano. Grossi nega. Brendan SMIALOWSKI / AFP Senado dos EUA aprova Orçamento de Trump O Senado americano aprovou ontem por 51 a 50 votos a proposta de Orçamento de Donald Trump que tira dinheiro da saúde pública, reduz impostos dos mais ricos e aumenta os gastos militares e com as ações de deportação de imigrantes. O texto sofreu oposição até entre republicanos e só foi aprovado com o voto do vice-presidente JD Vance. A ala mais tradicional do partido se opõe ao estimado aumento de cerca de US$ 3,3 trilhões do déficit público. O projeto volta agora para a Câmara dos Representantes, onde já tinha sido aprovado em maio, e deve passar por uma última votação entre hoje e amanhã. Nathan Howard/Reuters Milei me deu a motosserra nos bastidores, e eu saí correndo com ela, mas, em retrospecto, faltou empatia Elon Musk multibilionário CEO da Tesla e da SpaceX e ex-conselheiro sênior do presidente Donald Trump OUTRAS NOTAS Sanjay BAID / AFP Dalai Lama anuncia processo para sua sucessão Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama do budismo tibetano no exílio, disse hoje que seu sucessor deverá ser escolhido pelo "Gaden Phodrang Trust, o gabinete de sua santidade, o Dalai Lama". O anúncio foi feito durante as comemorações de seu 90º aniversário. Segundo a tradição, o líder espiritual do budismo tibetano é a reencarnação de Dalai Lamas passados. O governo chinês rejeitou a declaração e afirmou em comunicado que o sucessor do Dalai Lama deve vir do território chinês e ser aprovado pelo governo. Marco Bello/REUTERS Real e Borussia Dortmund chegam às quartas do Mundial de Clubes Real Madrid e Borussia Dortmund farão uma das partidas das quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, no sábado. Ontem, o Real Madrid venceu a Juventus de Turim, por 1 a 0. O Borussia Dortmund derrotou o Monterrey, do México, por 2 a 1. A próxima fase tem início na sexta-feira, com dois times brasileiros em campo. O Fluminense enfrenta o Al Hilal, da Arábia Saudita, às 16h; e o Palmeiras joga contra o Chelsea, às 22h. No dia seguinte, o Bayern de Munique encara o Paris Saint Germain. Protesto de oposicionistas marca os 100 dias da prisão do ex-prefeito de Istambul Ekrem Imamoglu, detido sob a acusação de corrupção dias antes de lançar sua candidatura à sucessão do presidente Recep Erdogan, que está há 22 anos no poder Yasin Akgul/AFP

Onda de calor na Europa: duas pessoas morrem em incêndio na Espanha

A uma semana do prazo final, Trump não responde oferta comercial do Brasil