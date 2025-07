Terça-feira, 01/07/2025 Tom Nicholson/Reuters Onda de calor na Europa coloca França tem alerta vermelho Paris e outras 15 regiões da França entraram hoje em alerta vermelho por causa da onda de calor recorde que atinge a Europa. A previsão é que a temperatura no país chegue a até 41º C, algo "nunca visto", afirmou a ministra de Transição Ecológica, Agnès Pannier-Runacher. Portugal e Espanha também registraram as maiores temperaturas da história para o mês de junho. No sábado, El Granado, no sul da Espanha, chegou a 46°C. Em Portugal os termômetros registraram 46,6°C em Mora, cerca de 100 km a leste de Lisboa. Incêndios florestais potencializados pelo calor na Turquia levaram à retirada de 50 mil pessoas da província de Izmir, no oeste do país. A Grécia colocou 14 áreas em alerta elevado para o risco de incêndios. As temperaturas extremas no hemisfério norte não se restringem à Europa. Hoje, a agência meteorológica do Japão anunciou que o mês passado foi o junho mais quente no país desde o início dos registros, em 1898: 2,34ºC acima do normal. Publicidade Divulgação Tribunal de Nova York ordena Argentina a entregar ações da petrolífera YPF Um tribunal de Nova York ordenou ao governo argentino que entregue os 51%, em ações, que possui da empresa de petróleo YPF a acionistas minoritários que se sentiram prejudicados durante a reestatização da empresa por Cristina Kirchner, em 2010. As ações seriam parte do pagamento da sentença de US$ 16 bilhões a que o país já havia sido condenado. Javier Milei disse na rede social X que vai recorrer. De qualquer forma, Milei não teria como cumprir a decisão imediatamente. O país tem reservas negativas em dólar, e a lei exige que a alienação das ações de estatais seja aprovada pelo Congresso. Getty Images Canadá cede a Trump e abre mão de imposto sobre big techs O Canadá abriu mão de um imposto sobre empresas de tecnologia após Trump ter suspendido as negociações entre os dois países na sexta, chamando a taxa de "ataque descarado". A taxa de serviços digitais previa uma alíquota de 3% sobre o faturamento anual de empresas como Amazon, Meta e Google acima de US$ 20 milhões. Depois do recuo canadense, o conselheiro da Casa Branca Kevin Hasset disse que as negociações tarifárias serão retomadas. A reação americana mostra o desafio que países que planejam ações semelhantes, como alguns europeus e o Brasil, terão de enfrentar. Estudo diz que corte de ajuda dos EUA provocará 14 milhões de mortes até 2030 O corte da ajuda internacional dos EUA a países pobres pode provocar mais de 14 milhões de mortes até 2030, segundo um estudo publicado hoje pela revista científica The Lancet. Um terço da população em risco é composta de crianças. O estudo estima que os investimentos feitos pela agência humanitária americana Usaid evitaram 90 milhões de mortes entre 2001 e 2021. O cálculo das potenciais mortes leva em conta os cortes de 83% no orçamento da agência, anunciados pelo secretário de Estado Marco Rubio. Trump e Musk voltam a se atacar, e ações da Tesla despencam Donald Trump e Elon Musk voltaram a trocar ataques ontem. O bilionário dono da Tesla escreveu na rede social X e prometeu fazer campanha contra os republicanos que votarem a favor do projeto de Orçamento de Trump, que prevê uma elevação da dívida pública em US$ 3,3 trilhões. Logo em seguida, Trump pediu que o Departamento de Eficiência do Governo investigasse os subsídios federais a empresas de Musk. Como resultado, os preços das ações da Tesla caíram 5% antes da abertura do mercado. UMA FOTO Praia lotada em plena segunda-feira em Brighton, no sul da Inglaterra, durante onda de calor sem precedentes na Europa Carlos Jasso/Reuters 8.out.2024-FREDERICK FLORIN / AFP Sou daqueles que não considera o que aconteceu um motivo de orgulho. Digo que foi uma vergonha. Viktor Orbán primeiro-ministro húngaro, depois que milhares de pessoas desafiaram a proibição de seu governo e saíram às ruas de Budapeste na parada do orgulho LGBTQIA+ Publicidade OUTRAS NOTAS PAUL ELLIS/AFP Flu vence a Internazionale e pega o Al Hilal nas quartas do Mundial de Clubes O Fluminense venceu ontem a Internazionale por 2 a 0 e está nas quartas de final do Mundial de Clubes. O time carioca abriu o placar aos 2 minutos de jogo, com Germán Cano, e Hércules anotou o segundo gol nos acréscimos ao final do jogo. A equipe brasileira enfrentará o Al Hilal, da Arábia Saudita, que ontem desclassificou o Manchester City, em uma das maiores zebras do torneio. No tempo normal, os brasileiros Marcos Leonardo e Malcom marcaram para o time saudita, e Bernardo Silva e Haaland para o inglês. Na prorrogação, os gols foram de Koulibaly e Marcos Leonardo (Al Hilal) e Foden. REUTERS/Andrew Couldridge Fonseca vence na estreia em Wimbledon e chega ao top 50 do ranking João Fonseca chegou pela primeira vez ao top 50 da ATP, ao derrotar ontem o inglês Jacob Fearnley por 3 a 0. O brasileiro subiu sete posições no ranking e ocupa a 47ª posição. A classificação, porém, é provisória e pode mudar ao longo do torneio. Foi a terceira vitória do brasileiros em estreias no Grand Slam. Fonseca, 18, já havia vencido nas primeiras rodadas do Aberto da Austrália e de Roland Garros. Amanhã, ele enfrentará o americano Jenson Brooksby. Bia Haddad também estreou com vitória, por 2 a 0, contra a eslovaca Rebecca Sramkova. Amanhã, ela enfrentará a húngara Dalma Gálfi. 