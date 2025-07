Segunda-feira, 07/07/2025 Trump fala à imprensa antes de embarcar para cúpula de Chefes de Estado e de Governo da OTAN Mandel NGAN / AFP Trump ameaça países que adotem 'política antiamericanas' do Brics Donald Trump ameaçou impor tarifas de importação adicionais de 10% a países que adotem o que chamou de "políticas antiamericanas do Brics". "Qualquer país que se alinhe com as políticas antiamericanas do Brics terá de pagar uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado por sua atenção a esse assunto!" A postagem foi feita ontem à noite, horas depois do início da reunião de cúpula do bloco, no Rio de Janeiro. Trump não explicou quais seriam essas "políticas antiamericanas". O texto da declaração conjunta dos países do Brics, que deve ser anunciado oficialmente hoje, defende o direito dos países de regular as big techs, condena políticas comerciais protecionistas, critica os bombardeios contra o Irã e o ataque israelense à Faixa de Gaza. Todos esses pontos desagradam o presidente americano. Meses atrás, Trump também chegou a ameaçar os países do bloco com uma tarifa de 100% se houvesse a adoção de qualquer política que ameaçasse a hegemonia do dólar nos mercados internacionais. Leia mais Publicidade Ricardo Stuckert / Presidência da República Declaração do Brics poupa EUA, Rússia e Israel A declaração final da reunião de cúpula do Brics que ocorre no Rio de Janeiro condenou os bombardeios ao Irã, mas não citou EUA ou Israel. Os ataques ucranianos ao território russo foram condenados, mas não há rejeição explícita à invasão e bombardeios russos na Ucrânia. O documento também defendeu a solução de dois Estados para o conflito entre israelenses e palestinos, apesar da oposição do Irã, que não reconhece o Estado de Israel. Em capítulo à parte, os países defendem um esforço coletivo para uma governança sobre IA que leve em conta os riscos e garanta acesso amplo à tecnologia. Leia mais Carlos Barria - 2.abr.25/Reuters EUA podem adiar tarifas previstas para quarta Os EUA podem adiar por mais três semanas a entrada em vigor das chamadas "tarifas recíprocas", anunciadas por Donald Trump em abril. A possibilidade foi mencionada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, ontem, em entrevista à CNN. 'O presidente Trump vai enviar cartas a alguns de nossos parceiros comerciais dizendo: Se não avançarem com as negociações, então no dia 1º de agosto vocês voltarão ao nível tarifário de 2 de abril', disse Bessent. A Casa Branca não confirmou a mudança no prazo. O Brasil, sujeito a uma taxa de 10%, é um dos países que ainda não fecharam um acordo com os EUA. Jack GUEZ / AFP Hamas e Israel negociam cessar-fogo em Gaza Hamas e Israel retomaram hoje negociações indiretas, no Qatar, sobre um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza proposto por Trump. A proposta incluiria trégua de 60 dias, a libertação de 10 reféns israelenses vivos, a devolução dos cadáveres de sequestrados e a libertação de palestinos detidos em Israel. O Hamas também exige a retirada de Israel, o fim dos ataques durante as negociações e o retorno da distribuição de ajuda pela ONU. Sem citar detalhes, Netanyahu disse que algumas condições do Hamas são inaceitáveis. Hoje, o líder israelense se reúne com Trump na Casa Branca. Reprodução/Twitter Texas tem mais previsões de chuvas após mais de 80 mortes Há previsão de mais chuvas para o Texas, onde enchentes já deixaram mais de 80 mortos e 40 desaparecidos desde sexta-feira. Do total de vítimas, pelo menos 28 são crianças - 27 delas, meninas que estavam em acampamento de férias no condado de Kerr, atingido pelas águas do rio Guadalupe, que subiram mais de oito metros em menos de uma hora. Ontem, o presidente Donald Trump negou críticas de que cortes de pessoal nas agências de prevenção de desastres teriam contribuído para a falta de aviso sobre os temporais para a população. "Não acredito nisso." Saiba mais Carcaça de um vaca pendurada em uma árvore depois de uma enchente-relâmpago em Hunt, no Texas Marco Bello/Reuters Evelyn Hockstein/Reuters Triste ao ver Elon Musk sair completamente "dos trilhos", tornando-se essencialmente um desastre de trem nas últimas cinco semanas Donald Trump presidente americano, após o bilionário CEO da Tesla anunciar a intenção de criar o Partido da América Publicidade MAIS DO UOL Rússia ataca Ucrânia e reivindica domínio de cidade do centro-leste do país Quais as chances de o partido de Musk decolar nos EUA? Compartilhar essa edição