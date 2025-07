Segunda-feira, 14/07/2025 Reprodução DEU NO NEW YORK TIMES Blefes e bravatas à parte, as tarifas de Trump vieram para ficar Na reportagem de maior destaque em seu site nesta manhã, o jornal americano argumenta que, apesar de bofes e de bravatas de Trump, as tarifas americanas aumentaram "dramaticamente, transformando o comércio global". O artigo nota que mesmo que os EUA cheguem a acordos com os países ameaçados de elevação da tarifas por Trump, como o Brasil, as taxas devem aumentar significativamente. A teoria é baseada nos dois únicos casos em que os EUA assinaram protocolos de entendimento, com o Vietnã e com o Reino Unido. "Nos dois casos, o resultado foram tarifas de dois dígitos." A taxação sobre os produtos britânicos foi de 10%; e sobre os vietnamitas, de 20%. De acordo com o Laboratório do Orçamento, da Universidade Yale, desde a posse de Trump, a tarifa média efetiva dos EUA subiu de 2,5% para 16,6%. No primeiro mandato de Trump, a alta havia sido de 1,5% para 2,5%, sobretudo pelo impacto das sanções ao comércio com a China. Publicidade Eyad BABA / AFP Ataque de Israel mata 6 crianças em ponto de coleta de água na Faixa de Gaza Um ataque israelense matou ontem com um míssil dez pessoas - seis delas crianças - em um ponto de coleta de água perto de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território. As Forças Armadas de Israel alegaram que uma "falha técnica" fez a bomba cair a "dezenas de metros do alvo". Na sexta-feira, o Escritório de Direitos Humanos da ONU afirmou que 798 pessoas foram mortas enquanto buscavam comida nos pontos de distribuição da empresa americana apoiada por Israel Fundação Humanitária de Gaza (FHG). A FHG disse que os dados são "falsos e enganadores". Wong Yu Liang/Getty Images Confrontos entre beduínos e drusos deixam mais de 50 mortos na Síria Confrontos entre beduínos e drusos deixaram pelo menos 50 mortos no sul da Síria entre ontem e hoje. Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma entidade não governamental com sede em Londres, a violência teve início após o sequestro de "um vendedor de verduras druso por beduínos armados que instalaram barricadas na estrada que liga Sweida a Damasco". Em abril, confrontos entre as forças de segurança do novo governo de Ahmad al Sharaa e grupos drusos deixaram mais de 100 mortos. Sob o pretexto de proteger a minoria drusa, Israel ampliou a ocupação das Colinas de Golã. Reprodução/Rede 13 Judeus estão assassinando palestinos todos os dias na Judeia e Samaria (Cisjordânia), jovens da colina cometendo crimes de guerra. Eles têm apoio, caso contrário, não poderiam fazer isso. Ehud Olmert ex-primeiro-ministro de Israel (2006-2009) durante entrevista no programa Moriah & Berko, do canal israelense Rede 13, provocando a indignação dos apresentadores OUTRAS NOTAS Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images Chelsea bate PSG com show de Palmer e fica com título do Mundial de Clubes O Chelsea venceu o PSG, campeão europeu e francês, por 3 a 0 e conquistou ontem o título do Mundial de Clubes nos EUA. O meio-campista inglês Cole Palmer foi o destaque da partida, com dois gols e a assistência para o brasileiro João Pedro fechar o placar. Os três gols foram marcados no primeiro tempo. Palmer também foi eleito o melhor jogador do torneio. Depois do final da partida houve uma grande confusão envolvendo integrantes dos dois clubes. Na briga, João Pedro foi agredido pelo técnico Luis Enrique e pelo goleiro Donnarumma, do PSG. REUTERS/Andrew Couldridge Sinner bate Alcaraz e se torna o primeiro italiano campeão de Wimbledon O italiano Jannik Sinner, primeiro do ranking da ATP, conquistou ontem seu primeiro título de Wimbledon ao derrotar o espanhol Carlos Alcaraz por 3 sets a 1. Há um mês. Alcaraz havia batido Siner por 3 sets a 2 na final mais longa da história de Roland Garros. Com a vitória, Sinner se tornou o primeiro italiano a vencer o torneio inglês e chega ao quarto título em Grand Slams. No sábado, na final feminina, a polonesa Iga Swiatek venceu todos os games contra Amanda Anisimova (EUA) e fechou a partida em 2 sets a 0, o que não acontecia desde 1911. UMA IMAGEM Folião é atingido por um touro no tradicional Festival de San Fermin, em Pamplona, na Espanha Albert Gea/Reuters Publicidade MAIS DO UOL 'Decepcionado' com Putin, Trump insinua aplicar sanções contra a Rússia União Europeia adia retaliação a tarifas de Trump e tenta evitar escalada comercial Compartilhar essa edição