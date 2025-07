Quarta-feira, 23/07/2025 Abdul Jawad al-Ghalban, 14 anos, morto pela fome, e sua mãe no Hospital Nasser, na Faixa de Gaza AFP Fome se espalha e mata na Faixa da Gaza Dez pessoas morreram de fome nas últimas 24 horas na Faixa de Gaza, elevando o número de vítimas fatais da inanição nos últimos dias a 111. 80 delas são crianças. Os números são do Ministério da Saúde do território palestino. Hoje, mais de 100 entidades de ajuda humanitária divulgaram um manifesto no qual alertam que "a fome em massa se espalha pela Faixa de Gaza", provocada pelo cerco de Israel. A lista de organizações inclui Médicos Sem Fronteiras, Oxfam e Save the Children. O apelo é feito dois dias depois de 25 países da Europa e outras 5 nações, incluindo Reino Unido, França, Japão, Austrália e Suíça, terem divulgado um documento pedindo o fim da guerra e acusando Israel de negar "a assistência humanitária essencial para a população civil" do território.

e acusando Israel de negar "a assistência humanitária essencial para a população civil" do território. Ontem, a ONU afirmou ter registrado 1054 pessoas mortas nos últimos dois meses nas proximidades dos pontos de distribuição de comida , administrados por uma empresa apoiada por Israel e pelos EUA - a quase totalidade vítimas de disparos de soldados israelenses.

, administrados por uma empresa apoiada por Israel e pelos EUA - a quase totalidade vítimas de disparos de soldados israelenses. Israel, que controla qualquer entrada de suprimentos na Faixa de Gaza, diz que atua para evitar que a comida seja desviada pelo Hamas e nega responsabilidade pela falta de alimentos no território. Publicidade Buda Mendes/Getty Images Trump anuncia acordo com Japão e tarifa de 15% Donald Trump afirmou ontem à noite que os EUA fecharam um acordo com o Japão, que estará sujeito a uma tarifa de 15% - 10 pontos percentuais menor do que os 25% que haviam sido anunciados pelo presidente americano em abril. A tarifa se aplica também aos automóveis , que estavam sujeitos a uma taxa específica de 25% válida para todos os países.

, que estavam sujeitos a uma taxa específica de 25% válida para todos os países. Em uma postagem em sua rede social, Trump também disse que o Japão se comprometeu a investir US$ 550 bilhões nos EUA , mas não explicou em que período nem que parcela desse valor se refere a novos projetos.

, mas não explicou em que período nem que parcela desse valor se refere a novos projetos. O anúncio provocou euforia nos mercados financeiros. As Bolsas asiáticas fecharam, e as europeias abriram em alta. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio subiu 3,5%. Karolina Grabowska/Pexels Coca-cola confirma lançamento de refrigerante com açúcar de cana nos EUA A Coca-Cola confirmou que começará a usar açúcar de cana no refrigerante produzido nos EUA, onde atualmente a bebida no país é adoçada com xarope de milho, mais barato. A medida foi tomada após uma postagem do presidente Donald Trump, que anunciou a novidade na semana passada. "Tenho conversado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana de verdade na Coca-Cola nos Estados Unidos, e eles concordaram em fazer isso", disse Trump no Truth Social.

"Tenho conversado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana de verdade na Coca-Cola nos Estados Unidos, e eles concordaram em fazer isso", disse Trump no Truth Social. O secretário de Saúde, Robert F Kennedy Jr, é um crítico do xarope de milho por razões de saúde e tem feito campanha contra o seu uso pela indústria . Não há, porém, consenso entre os especialistas de que um produto seja melhor do que outro.

. Não há, porém, consenso entre os especialistas de que um produto seja melhor do que outro. A empresa afirma que continuará usando o xarope de milho e que a Coca-Cola com açúcar de cana complementará sua linha de produtos.

A iniciativa pode criar uma oportunidade para produtores brasileiros, segundo Craig Ruffolo, um especialista em commodities da empresa de pesquisa McKeany-Flavell, entrevistado pelo Wall Street Journal. "Com a atual capacidade de refino de cana [dos EUA], seria quase impossível para a indústria do açúcar absorver a demanda da Coca-Cola." UMA IMAGEM Ozzy Osbourne, durante show em Brasília, em abril de 2011. O músico morreu ontem, aos 76 anos (clique na foto para ler mais) Ueslei Marcelino/Reuters Reprodução de vídeo Essas acusações absurdas são ridículas e uma tentativa frágil de desviar a atenção Barack Obama em nota assinada por seu porta-voz, Patrick Rodenbusch, sobre Trump ter alegado que o democrata tentou manipular o resultado da eleição de 2016 Publicidade Brasil ataca tarifas em reunião da OMC e recebe apoio de UE, Canadá e Brics Nova ofensiva contra o Irã é possível, diz ministro da Defesa de Israel Compartilhar essa edição