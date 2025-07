Terça-feira, 29/07/2025 EYAD BABA/AFP Número de mortos na Faixa de Gaza supera 60 mil, e fome tem 'pior cenário' O número de mortos da Faixa de Gaza pela ofensiva israelense que se seguiu ao ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023 já superou a marca dos 60 mil, segundo dados do Ministério da Saúde local. Isso corresponde a aproximadamente 3% da população do território, ou cerca de uma morte para cada grupo de 33 pessoas. A marca é atingida em um momento em que Israel sofre a maior pressão internacional para pôr fim à matança desde o início do conflito. Hoje, um relatório de uma agência apoiada pela ONU afirma que a situação da fome em Gaza chegou ao "pior cenário" possível e que a falta de ação resultará em "morte generalizada".

"Evidências crescentes mostram que a fome generalizada, a desnutrição e as doenças estão causando um aumento nas mortes relacionadas à fome", disse a Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC).

Ontem, Donald Trump admitiu publicamente que "há muitas pessoas passando fome" em Gaza. A fala do principal aliado, financiador e fornecedor de armas para Israel foi feita um dia após Netanyahu negar a situação.

Ainda ontem, duas organizações de defesa dos direitos humanos israelenses, a B'Tselem e a Médicos pelos Direitos Humano de Israel, afirmaram em nota conjunta que "Israel está cometendo genocídio na Faixa de Gaza".

O porta-voz do governo israelense, David Mencer, disse que a acusação é infundada.

"Não há intenção, (o que é) fundamental para a acusação de genocídio... simplesmente não faz sentido para um país enviar 1,9 milhão de toneladas de ajuda, a maior parte sendo comida, se houver intenção de genocídio", disse Mencer.

O governo israelense tem repetido que suas ações são justificadas como legítima defesa e que o Hamas é o culpado por todos os danos causados aos civis, por se recusar a libertar reféns e se render, e por operar em áreas civis, o que o grupo nega. Ex-presidente Uribe é condenado por suborno de testemunhas na Colômbia O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe foi condenado ontem em um processo criminal de primeira instância por manipulação de testemunhas. Uribe foi acusado de pressionar e subornar paramilitares para que alterassem seus depoimentos, em que ligavam o ex-presidente a esquadrões de extrema direita que se opunham aos grupos de esquerdas nos anos 1990. O ex-presidente se diz inocente e diz que as acusações são uma "vingança da esquerda". Nesta sexta-feira, a juíza Sandra Heredi lerá a sentença e estabelecerá a pena. A defesa de Uribe afirmou que recorrerá da decisão - a primeira condenação de um ex-presidente colombiano da história. Atirador mata quatro e se suicida no centro de Nova York Quatro pessoas foram mortas por um atirador em um edifício comercial no centro de Nova York, ontem no final da tarde. O atirador se suicidou. O assassino foi identificado como Shane Tamura, residente no estado de Nevada. Ele usou um rifle militar para matar três pessoas no saguão do prédio, incluindo um segurança. A quarta pessoa foi morta em um dos andares superiores, onde Tamura também se matou. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque. Segundo a polícia, Tamura tem um histórico de problemas mentais. No prédio ficam a sede da NFL, a liga nacional de futebol americano, da empresa financeira Blackstone e da consultoria KPMG. UMA IMAGEM Demonstração de robôs boxeadores na Conferência Mundial de Inteligência Artificial, em Xangai, na China