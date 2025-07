AFP Tsunami atinge Rússia e Japão após terremoto mais forte desde 2011 Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a península russa de Kamchatka, provocando tsunamis com ondas acima de 3 metros de altura na Rússia e no Japão. Imagens mostram as águas arrastando e destruindo automóveis e edifícios. Foi o tremor mais forte no mundo desde o abalo que causou o desastre de Fukushima, no Japão, em 2011. Milhões de pessoas receberam ordens para deixar as regiões costeiras no Japão, Rússia, Costa Oeste dos EUA e até na Colômbia. Não há, porém, informações sobre um grande número de vítimas fatais. Autoridades russas afirmam que há relatos de pessoas com ferimentos leves e danos materiais. Acompanhe a cobertura sobre o assunto no UOL Leia mais

Primeiro-ministro britânico ameaça Israel com reconhecimento de Estado palestino O primeiro-ministro Keir Starmer disse ontem que o Reino Unido reconhecerá o Estado palestino antes da Assembleia Geral da ONU, em setembro, "a menos que o governo de Israel": "tome medidas concretas para encerrar a situação terrível em Gaza,"

"chegue a um cessar-fogo,"

"deixe claro que não haverá anexação na Cisjordânia e"

"se comprometa com um processo de paz de longo prazo que leve a uma solução de dois Estados". Starmer, porém, afirmou que isso não significa uma equiparação entre Israel ao Hamas e reiterou as condições imposta ao grupo palestino: a assinatura de um cessar-fogo,

a libertação dos reféns israelenses mantidos em Gaza,

o desarmamento e

o compromisso de não desempenhar um papel significativo no governo da Faixa de Gaza. Saiba mais

Deu na CNN Vitória de Trump na guerra comercial já está em xeque Uma reportagem da rede americana CNN afirma que Donald Trump conseguiu o que poucos previam: uma vitória na guerra comercial sem os resultados negativos, por enquanto. "A receita aduaneira aumentou consideravelmente, enquanto a inflação permanece razoavelmente baixa. E os parceiros comerciais dos Estados Unidos, em sua maioria, têm aceitado as tarifas mais altas sem retaliações significativas". O artigo, porém, alerta que a vitória pode ter vida curta. Segundo a CNN, já há vários sinais nesse sentido. Depois da euforia inicial, a União Europeia enfrenta uma revolta interna contra o acordo firmado entre Trump e a presidente da Comissão europeia, Ursula von der Leyen.

As negociações com o Canadá, um dos principais parceiros comerciais dos EUA, estão efetivamente paralisadas.

A terceira rodada de negociações entre EUA e China terminou com a extensão da pausa das tarifas mais altas entre os dois países, mas a trégua parece estar no fio da navalha.

Amanhã, a Corte de Apelações realiza audiências no julgamento de uma decisão do Tribunal Internacional de Comércio EUA que já derrubou as tarifas de Trump e está suspensa provisoriamente.

Embora a economia continue apresentando um desempenho robusto, há sinais de que as tarifas já provocam inflação em alguns setores importantes e o problema pode se agravar. Leia mais