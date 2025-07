Quinta-feira, 31/07/2025 O presidente dos EUA, Donald Trump, na Cana Branca, em Washington Jim Watson - 9.jul.25/AFP Tribunal federal começa hoje a julgar legalidade das tarifas de Trump Asdrúbal Figueiró O Tribunal de Apelações Federal de Washington realiza hoje as primeiras audiências no julgamento que vai decidir a legalidade das tarifas alfandegárias impostas por Trump, inclusive a taxa de 50% sobre produtos brasileiros. Em maio, o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA decidiu que Trump não poderia usar a Lei de Emergência Econômica para impor as tarifas e suspendeu as medidas do governo federal.

para impor as tarifas e suspendeu as medidas do governo federal. Os juízes consideraram que "ameaças incomuns e extraordinárias" durante emergências nacionais não autorizam tarifas relacionadas a déficits comerciais de longa data.

A interpretação é apoiada com quase unanimidade pelos juristas e analistas americanos que têm se manifestado sobre o assunto.

Dias depois da decisão, porém, o Tribunal de Apelações resolveu permitir as cobranças até que a questão seja julgada em definitivo.

Dos 11 juízes desse tribunal de segunda instância, 8 foram indicados pelos presidentes democratas Joe Biden ou Barack Obama.

Joe Biden ou Barack Obama. A decisão está prevista para os próximos meses.

Em caso de nova derrota, Trump ainda pode recorrer à Suprema Corte, onde a maioria dos juízes foi indicada por presidentes republicanos. Publicidade Criança de 1 ano e meio no colo da mãe na Cidade de Gaza Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini/Anadolu via Getty Images Canadá anuncia reconhecimento de Estado palestino e aumenta isolamento de Israel O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse ontem à noite que reconhecerá o Estado palestino até setembro. O país se junta, assim, a França e Reino Unido, que fizeram anúncios semelhantes nos últimos dias.

Os três países são os primeiros do G7 a tomar a iniciativa.

Cerca de 143 dos 193 Estados-membros da ONU, incluindo o Brasil, já reconhecem o Estado palestino. A medida tem pouco efeito prático imediato, mas isola ainda mais Israel, que está sob intensa pressão internacional após a morte de mais de 60 mil palestinos e da divulgação das imagens de crianças esqueléticas por causa da fome provocada pelos ataques e pelo bloqueio à Faixa de Gaza, e os EUA, seu maior apoiador, financiador e fornecedor de armas. Hoje, Donald Trump criticou o anúncio canadense e ameaçou o país."Isso vai tornar muito difícil para nós fecharmos um acordo comercial com eles". Os EUA também anunciaram sanções contra a Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia ocupada por Israel e é o principal rival político do Hamas. Israel criticou a decisão canadense, chamando-a de parte de uma "campanha distorcida de pressão internacional". O governo de Netanyahu justifica os ataques a Gaza como auto-defesa e acusa o Hamas de promover a fome ao roubar alimentos da ajuda humanitária, alegação que a ONU e pelo menos um relatório do serviço secreto americano dizem que não tem fundamento. Jerome Powell, presidente do Fed Jonathan Ernst/Reuters PIB dos EUA avança, mas economia dá sinais de fraqueza O PIB dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3% ao ano no segundo semestre. O índice ficou acima das expectativas de analistas de mercado e da retração de 0,5% do primeiro trimestre. A média das previsões, de acordo com uma enquete da Reuters, era de uma alta de 2,4%. Segundo a agência de notícias, porém, a medida "superestima grosseiramente a saúde da economia, já que a queda nas importações respondeu pela maior parte da melhora, e a demanda interna cresceu no ritmo mais lento em dois anos e meio". O resultado líquido do crescimento no primeiro semestre foi 1,2%, metade dos 2,4% registrados no ano passado. Fed mantém juros, mas registra primeira divergência Ainda ontem, o Fed manteve a taxa básica de juros da economia americana na faixa entre 4,25% e 4,5%, apesar das pressões por uma redução feitas pelo presidente Trump. Pela primeira vez desde 1993, porém, dois governadores do banco central americano, ambos indicados por Donald Trump, divergiram da decisão do colegiado e votaram pela redução dos juros. No comunicado, o Fed afirmou que "o desemprego continua baixo e as condições do mercado de trabalho, sólidas. A inflação segue um pouco elevada". Depois dos anúncios, as apostas do mercado em uma redução dos juros em setembro se enfraqueceram, e as bolsas caíram. UMA IMAGEM Helicóptero despeja água para tentar conter o incêndio florestal na região de Arouca, em Portugal Violeta Santos Moura/Reuters MAIS DO UOL Exército de Israel mata 30 palestinos que aguardavam comida, diz Defesa Civil de Gaza Sem citar Brasil, Trump diz que tarifas são uma forma de proteção aos EUA