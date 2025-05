Cinco pessoas morreram hoje no ataque de um homem-bomba a um ônibus escolar do exército na província do Baluchistão, no Paquistão. Pelo menos três das vítimas eram crianças. Militares e o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, acusaram "representantes do terror indiano" de envolvimento no ataque, sem apresentar evidências. Os planejadores, cúmplices e executores desse covarde ataque patrocinado pela Índia serão perseguidos e levados à justiça", disse em comunicado o Exército paquistanês. Em uma nota em tom agressivo, o Ministério das Relações Exteriores da Índia rejeitou as acusações. Há pouco menos de duas semanas, as duas potências nucleares firmaram um cessar-fogo, após ataques mútuos que mataram mais de 40 pessoas nos dois países. Os confrontos foram desencadeados por um atentado na Caxemira administrada pela Índia, que deixou 26 turistas mortos no começo do mês. O Paquistão negou envolvimento. Papa faz apelo por ajuda humanitária a Gaza O papa Leão 14 fez um apelo hoje para que Israel permita a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, que está sob bloqueio há 80 dias. "Renovo meu fervoroso apelo para que seja permitida a entrada de ajuda humanitária justa e para que se ponha fim às hostilidades, cujo preço devastador é pago por crianças, idosos e doentes", disse Leão 14 em sua primeira audiência geral semanal na Praça de São Pedro. Israel disse que permitiu a entrada de 93 caminhões com comida no território palestino ontem. A ONU, porém, afirma que os alimentos não foram entregues à população. Ainda ontem, a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, anunciou que o bloco irá rever o acordo comercial com Israel, em vigor desde o ano 2000, devido à situação em Gaza. O tratado tem uma cláusula que permite sua suspensão em casos de "crime de guerra". "Depende de Israel o desbloqueio da ajuda humanitária. Salvar vidas deve ser nossa máxima prioridade", disse Kallas após uma reunião de ministros das Relações Exteriores em Bruxelas. Trump anuncia sistema de defesa inspirado no Domo de Ferro Donald Trump anunciou ontem investimentos de cerca de US$ 175 bilhões na construção de um sistema de defesa antimísseis similar ao Domo de Ferro israelense. "Tenho o prazer de anunciar que selecionamos oficialmente uma arquitetura para esse sistema de última geração", disse. O dispositivo foi chamado de Domo Dourado. Segundo o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o sistema tem o objetivo de proteger os EUA "de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, drones, sejam eles convencionais ou nucleares". Trump também afirmou que o Canadá participará da iniciativa e também será protegido. Especialistas dizem que sistemas desse tipo são eficientes para conter ataques de curto e médio alcance, mas são céticos sobre sua capacidade de interceptar mísseis de alcance intercontinental. Evo fica de fora da corrida eleitoral na Bolívia O prazo para a inscrição de candidatos à eleição presidencial de agosto se esgotou ontem sem os registros do ex-presidente Evo Morales e do atual, Luis Arce. Morales, porém, afirmou em entrevista a uma rádio não ter desistido da disputa. "A luta não está perdida, vamos travar a batalha legal e social", disse. No ano passado, em uma decisão que proibiu a candidatura de Morales, o Tribunal Constitucional limitou a reeleição apenas a um segundo mandato, embora a Constituição só limite a reeleição a mandatos sucessivos. Dez candidatos se inscreveram para o pleito de agosto e, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, não há nenhum claro favorito. Google 'reinventa' busca para concorrer com o Chat GPT A Google anunciou ontem a incorporação de uma janela para comandos de inteligência artificial ao seu serviço de busca. A opção, chamada de "AI Mode", está sendo lançada inicialmente para usuários nos EUA. Nessa configuração, o Google apresenta a resposta em um estilo de conversa, sem a tradicional lista de links azuis. A mudança é a aposta da empresa para concorrer com serviços de IA, como o Chat GPT, que vêm se tornando uma alternativa aos serviços de busca convencionais, mercado em que a fatia da Google é de 90%. "É uma reinvenção completa da busca, com raciocínio mais avançado", disse Sundar Pichai, CEO da Alphabet, empresa controladora do Google. "Estamos agora entrando em uma nova fase da mudança de plataforma impulsionada por IA, em que décadas de pesquisa estão se tornando realidade." Itália aprova restrição a cidadania para descendentes A Câmara da Itália aprovou ontem uma nova legislação que vai dificultar a obtenção da cidadania italiana. Pela nova regra, a cidadania por sangue para nascidos fora da Itália passa a ser um direito apenas de filhos ou netos de uma pessoa cidadã italiana que não tenha outra nacionalidade. De acordo com a lei anterior, de 1992, não havia limite de gerações. O novo texto altera a condição que permite a transmissão da cidadania de "nascido na Itália" para "possui ou possuía no momento da morte exclusivamente a cidadania italiana". A nova regra exclui da transmissão do direito as pessoas que eventualmente optaram pela dupla cidadania. As regras valem para as pessoas que apresentaram seus pedidos de cidadania após 28 de março, data que o decreto foi anunciado. Quem já obteve a cidadania não será afetado pela nova norma. Segundo o governo, o objetivo da medida é coibir o que vê como exageros nos pedidos feitos por descendentes de antigos emigrantes italianos para a América do Sul que não teriam mais vínculos com a Itália.